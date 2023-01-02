Дамаск, 2 января, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сирии назвало атаку Израиля на аэропорт Дамаска прямой агрессией против народа и страны, такая оценка содержится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В МИД отметили, что очередная агрессия со стороны Израиля была совершена во время новогодних и рождественских праздников, когда все народы надеются на нормализацию конфликтов.

«Сирия требует от Совета безопасности ООН осудить преступления и атаки Израиля, предпринять незамедлительные меры для обеспечения гарантий и привлечения к ответственности совершивших преступление, исключив повторения», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар был нанесён 2 января около 02:00 мск со стороны Тивериадского озера по аэропорту города Дамаска и его окрестностям. В результате ракетной атаки погибли двое военнослужащих, ещё два человека получили ранения.

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