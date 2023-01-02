Донецк, 2 января, 2023, 21:35 — ИА Регнум. ВСУ вечером 2 января нанесли удары по пяти населенным пунктам в Донецкой Народной Республике, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По Донецку было выпущено 14 снарядов «натовского» калибра (155 мм). Также обстрелам подверглись Горловка, Макеевка, Минеральное и Ясиноватая.

Ранее власти ДНР сообщили, что за минувшие сутки (1 января) ВСУ выпустили по территории республики 397 единиц боеприпасов из «Градов» и ствольной артиллерии. Один мирный житель погиб, пять человек получили ранения.

Также Донецк был обстрелян несколько раз и 2 января.