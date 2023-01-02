Киев, 2 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. ВСУ будут «чаще и глубже» бить по территории России, Заявил 2 января руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отвечая на вопрос журналиста ABC о взрывах в Крыму, Буданов заявил, что в Киеве считают Крым своей территорией и потому считают себя вправе применять для его «освобождения» любое оружие.

1-2 января ВСУ наносили удары по жилым районам населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Белгородской и Брянской областей.