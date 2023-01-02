Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 21:14 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Петербурга неизвестный намеревался оседлать запряжённую в карету лошадь, а испуганное животное побежало прямо на толпу пешеходов, сообщает 2 января администрация Центрального района города.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лошадь

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе двое детей. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, действиям виновного дадут соответствующую оценку, добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Минусинском районе Красноярского края восьмилетняя девочка решила испугать лошадь и получила смертельную травму головы.