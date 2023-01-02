Минск, 2 января, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы и системы ПВО Белоруссии готовы к «любому развитию сюжета» и предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны, заявил 2 января заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Отвечая на вопрос о сбитой в декабре 2022 года над территорией страны ракете ВСУ, Булавко отметил, что всё необходимое для обеспечения безопасности у белорусской армии есть.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 декабря. Выпущенная ракета зенитного комплекса С-300 была сбита белорусским ПВО, обломки упали у деревни Горбаха в Брестской области. Власти Белоруссии потребовали от Киева тщательного расследования и наказания виновных.