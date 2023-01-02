Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Многие из двух тысяч задержанных в новогоднюю ночь в центре Петербурга мигрантов подвергнуты штрафам, некоторые из них должны будут покинуть территорию России из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили 2 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС).

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Задержание нелегального мигранта в Петербурге

Как уточнили в ОПС, районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели порядка 60 поступивших от полиции материалов дел об административных правонарушениях граждан, задержанных в новогоднюю ночь.

«Всем лицам, в основном, назначены штрафы (в лидерах 5000 рублей), либо штрафы с самостоятельным выездом с территории РФ. Только четверо правонарушителей были помещены в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан, — прим. ред.)», — сообщили в ОПС. Из ЦВСИГ осуществляется принудительная депортация иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.

Напомним, в ночь на 1 января в профилактических целях с Дворцовой площади и прилегающих к ней территорий в отделы полиции было доставлено около двух тысяч граждан стран ближнего зарубежья, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Также сообщалось о предотвращении более десятка попыток использования пиротехнических изделий на Дворцовой площади, что могло привести к трагедии в условиях скопления людей.

Добавим, что глава СКР Александр Бастрыкин в связи с массовыми профилактическими задержаниями в Петербурге поручил провести процессуальные проверки на предмет нарушения миграционного законодательства и возможного совершения мигрантами уголовно наказуемых деяний, о чем руководство ГСУ СКР по Санкт-Петербургу обязано представить подробный доклад.