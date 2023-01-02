Бразилиа, 2 января, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Новый бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва поручил прекратить начатую прежним руководством страны программу приватизации государственных предприятий, сообщается в опубликованном 2 января соответствующем документе.

Archive.government.ru Лула да Силва

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планировал передать в частные руки восемь активов, среди которых государственная почтово-телеграфная компания, госмедиахолдинг «Бразильская коммуникационная компания», собирающие и обрабатывающие персональные данные граждан госкомпании, оборонный машиностроительный комплекс Nuclep, недвижимое имущество и активы Национальной снабжающей компании, национальная нефтегазовая компания Petrobras и её дочернее предприятие.

Решение вызвано необходимостью строгого анализа возможных последствий приватизации для рынка и госсектора.

Как сообщало ИА REGNUM, приватизация госкомпаний была заявлена как одно из приоритетных направлений во внутренней политике правительства президента Бразилии Жаира Болсонару, наряду с пенсионной и налоговой реформами. В 2021 году продажа госкомпаний была согласована и с депутатами парламента страны.