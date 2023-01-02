Киев, 2 января, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В Киеве 2 января продолжаются экстренные отключения электричества, сообщили в компании ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика киевского режима

Энергетики связывают отключения с атакой дронов, имевшей место, по данным местных властей, в ночь с 1 на 2 января.

1 января глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что уровень повреждения инфраструктуры на контролируемой Киевом территории является «беспрецедентным».

31 декабря киевские энергетики отмечали, что отключения электроэнергии продолжаются для балансировки энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.