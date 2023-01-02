Президентские выборы в Турции могут пройти раньше срока
В Турции не исключают возможности проведения выборов раньше запланированной даты
Анкара, 2 января, 2023, 20:11 — ИА Регнум. В Турции 18 июня должны состоятся президентские и парламентские выборы, при этом они могут пройти и в более ранние сроки, сообщил 2 января официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
В эфире телеканала A Haber он сказал, что в указанный период года значительная часть граждан страны выезжают за границу и что возможное изменение даты выборов связано именно с этим.
Проводимые оценки переноса даты делаются не в контексте досрочных выборов, окончательного решения по этому вопросу пока нет, дополнил Челик.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2022 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что досрочных выборов президента и парламента в Турции не будет, хотя к этому призывает оппозиция.
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