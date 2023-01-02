Москва, 2 января, 2023, 19:53 — ИА Регнум. В ЛДПР предложили лишить исполнителя Валерия Меладзе российского гражданства. Таким образом в партии отреагировали на то, что в Дубае он поддержал украинский националистический лозунг.

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«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — отмечается в телеграм-канале партии.

Там также приводится позиция сенатора Елены Афанасьевой, которая назвала высказывания певца «скотством, уродством и предательством».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил лишить певца Меладзе всех имеющихся званий. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен, убежден парламентарий.