Вашингтон, 2 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе останутся выше допандемийных уровней как минимум до 2030 года. Такое мнение высказал аналитик-исследователь доктор Мэтью Чедвик, сообщает 2 января агентство Bloomberg.

По мнению аналитика, цены на газ останутся выше допандемических уровней как минимум до 2030 года, так как рынку нужно время, чтобы приспособиться к изменению спроса и предложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он считает, что летом 2023 года трубопроводы, которые соединяют Россию и Европу, скорее всего, будут почти перекрыты. В результате большую часть газа придется доставлять судами из Катара, США и других стран. При этом в мире имеется ограниченное число танкеров для перевозки сжиженного природного газа и ограниченное количество мест, где они могут пришвартоваться в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья снизился почти вдвое.

Читайте также: Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья снизился почти вдвое