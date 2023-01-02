Кисловодск, Ставропольский край, 2 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Почти полностью заполнены гостиницы и санатории Кисловодска, заявил 2 января глава города Евгении Моисеев.

(сс) Dira0101 Кисловодск

«Заполняемость почти на 100 процентов — такого не было со времён советской распределительной системы выдачи путёвок, когда путёвка в Кисловодск считалась наградой за труд», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Моисеева, частный сектор заселён более чем на 80 процентов.

В 2022 году пиковая нагрузка пришлась на октябрь, тогда в Кисловодске отдохнули свыше 36 тыс. человек, не считая неорганизованных туристов. В городе установили рекорд по курортному сбору в стране. Его размер составил 12,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в думе Ставропольского края планируется рассмотреть вопрос о повышении в два раза размера курортного сбора в регионе с января 2023 года. Его величина составит 100 рублей в сутки с человека.

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