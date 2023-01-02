Киев, 2 января, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел 2 января телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фонд дер Ляйен. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили подготовку к проведению саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве, а также его ожидаемые результаты.

Глава киевского режима проинформировал фон дер Ляйен о выполнении Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата на членство ЕС. В свою очередь, глава ЕК отметила прогресс достигнутый Киевом на этом пути.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил создание Алешковской городской военной администрации Херсонской области.

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