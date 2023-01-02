Вашингтон, 2 января, 2023, 19:44 — ИА Регнум. У американской теннисистки чешского происхождения, бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой диагностировали рак груди и горла. Об этом 2 января сообщает британская газета The Times.

Global Look Press/Keystone Press Agency Мартина Навратилова

Отмечается, что заболевание у 66-летней Навратиловой диагностирован ещё в начале ноября после обследования. Бывшая теннисистка 13 лет назад уже болела раком груди, но вылечилась с помощью лучевой терапии.

«Это серьёзный двойной удар, но всё же поправимый», — сказала Навратилова.

Она добавила, что надеется на благоприятный исход и будет бороться с болезнью изо всех сил. Представитель экс-спортсменки сообщила, что заболевание в обеих формах находится на ранней стадии, поэтому шансы на выздоровление высоки.

Навратилова является 18-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде. Всего на её счету 167 титулов в одиночном разряде и 177 — в парном.