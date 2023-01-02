Анкара, 2 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Высший административный суд Турции 2 января одобрил выход страны из Стамбульской конвенции по защите прав женщин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ранее об этом решении заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция была первой страной, ратифицировавшей конвенцию (в 2012 году), и становится первым же государством, которое выходит из нее.

Эрдоган объяснял, что причина выхода — в попытках западных стран использовать положения конвенции для легализации гомосексуализма и распространения гендерной идеологии (текст конвенции содержит термин «гендер»).

Что касается собственно защиты прав женщин в подлинном смысле этого слова, то никаких изменений не последует, отмечал президент Турции.