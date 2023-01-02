Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Бородин может перейти в израильский «Бейтар». Об этом 2 января сообщает Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации издания, иерусалимский «Бейтар» заинтересован в услугах 23-летнего российского футболиста. Клуб сделал официальное предложение о трансфере, после чего стороны начали переговоры.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бородин сыграл в 10 матчах и забил один гол.