Брюссель, 2 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. По обвинению в коррупции со стороны Бельгии Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения двух депутатов статуса неприкосновенности, сообщает пресс-служба законодательного органа ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Глава Европарламента Роберта Метсола 16 января представит запрос о лишении иммунитета депутатов. Решение будет принято по итогам голосования. Все службы в первую очередь должны уделить внимание данной процедуре, чтобы завершить её до 13 февраля, подчеркнула председатель ЕП.

Напомним, 9 декабря 2022 года в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре был арестован бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери, а также глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. Следствие предполагает, что представители ЕП получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения.

Кроме того, по обвинению в коррупции отстранена от должности заместитель руководителя ЕП Ева Кайли. Ранее её исключили из греческой партии ПАСОК — «Движение перемен», а власти Греции заморозили активы вице-председателя ЕП. 11 декабря 2022 года суд принял решение о её аресте.

Подозреваемые по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре начали давать признательные показания. Кайли подтвердила передачу пачек евро отцу в Брюсселе, который должен был спрятать крупную сумму наличных, ранее хранившихся в её квартире, но его задержала полиция.

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