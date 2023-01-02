Анкара, 2 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Нормализация отношений Турции и Сирии идет успешно, заявили 2 января в правящей Партии справедливости и развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«На следующем этапе» можно будет говорить об организации встречи лидеров двух стран, отметил официальный представитель партии Омер Челик.

Дипломатические связи двух стран были разорваны после обострения вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.

В декабре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада, а до нее — переговоры представителей спецслужб, министров обороны и глав МИД. Первая из этих встреч уже состоялась.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, отвечая в декабре 2022 года на вопрос, когда именно может состояться встреча Эрдогана и Асада, заявил, что для этого должны «сложиться условия».