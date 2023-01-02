В Анкаре заявили о возможности встречи Эрдогана и Асада
В правящей партии Турции считают возможной встречу Эрдогана и Асада
Анкара, 2 января, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Нормализация отношений Турции и Сирии идет успешно, заявили 2 января в правящей Партии справедливости и развития.
«На следующем этапе» можно будет говорить об организации встречи лидеров двух стран, отметил официальный представитель партии Омер Челик.
Дипломатические связи двух стран были разорваны после обострения вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.
В декабре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада, а до нее — переговоры представителей спецслужб, министров обороны и глав МИД. Первая из этих встреч уже состоялась.
Министр обороны Турции Хулуси Акар, отвечая в декабре 2022 года на вопрос, когда именно может состояться встреча Эрдогана и Асада, заявил, что для этого должны «сложиться условия».