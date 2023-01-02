Добровольцы рассказали, почему приехали в «Вагнер» 31 декабря
Краснодар, 2 января, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Около трёх десятков добровольцев приехали 31 декабря в тренировочный центр группы «Вагнер» в селе Молькино Краснодарского края. Об этом 2 января сообщает РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЧВК Вагнер
Новобранцы рассказали, что приехали, не дожидаясь окончания праздников, потому что «откладывать можно вечно, а помогать своей стране надо уже сейчас».
По их словам, они не были знакомы друг с другом и не договаривались заранее, а приезд в символическую дату оказался случаен.
Среди прибывших — жители Красноярска, Новосибирска, Хабаровска и других городов.
Отмечается, что приехавшие в Молькино добровольцы проходят экзамен на физическую подготовку, с ними проводят собеседование.