Москва, 2 января, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы штурмовиков в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее видео было опубликовано 2 января в телеграм-канале ведомства.

Mil.ru Су-25

На кадрах видно, как экипажи Су-25 «Грач» готовятся к вылету, наносят ракетные авиационные удары по объектам и технике подразделений ВСУ, а также возвращаются обратно на базу.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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