Винница, Украина, 2 января, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Напавший на священника УПЦ в Виннице 47-летний мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом 2 января сообщает пресс-служба полиции города.

kropekk_pl Кровь

По информации пресс-службы, утром 9 января полицейские получили сообщение о ранении священника УПЦ на территории храма. Прибыв на место происшествия, они обнаружили мужчину, который начал им угрожать расправой и размахивал предметом, похожим на холодное оружие. При задержании полицейским пришлось выстрелить нападавшему в ногу, медики оказали ему помощь, его жизни ничего не угрожает.

По факту нападения на священнослужителя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 47-летний мужчина является жителем Винницы, ранее у него не было проблем с законом. Фигурант состоит на учете в психоневрологическом диспансере, пояснили в пресс-службе.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В Виннице неизвестный напал с ножом на настоятеля храма УПЦ