Брюссель, 2 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Высший военный орган НАТО — военный комитет 18–19 января проведет заседание в Брюсселе, сообщили в альянсе 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Повестка заседания не уточняется. Отмечается, что оно пройдет в очном режиме.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны быть готовы к необходимости оказывать помощь Киеву в течение долгого времени, поскольку конфликт может затянуться.

По мнению Столтенберга, поставки всё нового западного вооружения в Киев — это «кратчайший путь к миру».