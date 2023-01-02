Лондон, 2 января, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В связи с резким ростом заболеваемости гриппом и COVID-19 в Великобритании нет возможности оказывать пациентам срочную помощь в нужном объёме и в установленный срок, сообщил 2 января вице-президент Королевского колледжа экстренной медицинской помощи Иэн Хиггинсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Он заявил, что пациентам приходится долго ждать помощи врачей.

«Нам поступает информация о пациентах в отделениях неотложной помощи, которые ждут госпитализации до четырёх дней, тогда как раньше это занимало четыре часа», — сказал Хиггинсон.

По его словам, некоторые из отделений неотложной помощи находятся в состоянии кризиса, у сотрудников нет возможности помогать пациентам в должном объёме.

По мнению президента колледжа Эдриана Бойла, нынешней зимой ситуация складывается намного хуже, чем в предыдущие годы. Из-за проблем с оказанием скорой и неотложной помощи еженедельно в стране умирают от 300 до 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании назрел серьёзный кадровый кризис в системе здравоохранения из-за снижения зарплаты медсестёр.

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