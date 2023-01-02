Самара, 2 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В результате обстрела здания ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республике, в котором находились российские военные, погибли военнослужащие из Самарской области. Об этом 2 января сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — сказал Азаров.

Он рассказал, что находится на постоянной связи с российским военным ведомством и руководством всех обеспечивающих служб, а также пообещал оказать всестороннюю помощь в лечении раненых.

По словам Азарова, для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего или в колл-центр 122.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли здание ПТУ с российскими военными в Макеевке Донецкой Народной Республики. Происшествие случилось в новогоднюю ночь, в 0:01 по московскому времени.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ДНР назвал предварительную версию случившегося. По его словам, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.

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