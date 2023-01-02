Зеленский утвердил создание администрации в российском городе Алешки
Киев, 2 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил создание Алешковской городской военной администрации Херсонской области. Соответствующий указ опубликован 2 января на сайте президента Украины.
По информации СМИ, руководителем этой администрации назначена Татьяна Гасаненко.
Напомним, что российский город Алешки расположен в Херсонской области на левом берегу Днепра.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Херсонской области на референдуме за воссоединение с Россией проголосовало 87,05% избирателей.
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Об этом: С 1 января оборот гривны в новых регионах России прекращён
Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он уверен в возвращении Херсона в 2023 году.