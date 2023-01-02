Киев, 2 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил создание Алешковской городской военной администрации Херсонской области. Соответствующий указ опубликован 2 января на сайте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

По информации СМИ, руководителем этой администрации назначена Татьяна Гасаненко.

Напомним, что российский город Алешки расположен в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Херсонской области на референдуме за воссоединение с Россией проголосовало 87,05% избирателей.

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Об этом: С 1 января оборот гривны в новых регионах России прекращён

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что он уверен в возвращении Херсона в 2023 году.