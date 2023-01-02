Лондон, 2 января, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является одним из основных инициаторов конфликта на Украине. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Столтенберг — один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться».

«Он здесь главный нарушитель спокойствия. Альянсу выгодна война в долгосрочной перспективе».

«Генеральный секретарь альянса разжигает третью мировую».

«Если бы НАТО не двинулась на восток, этого конфликта никогда не было бы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку конфликт затягивается.