Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Правительство России и Шри-Ланки обсуждают строительство двух атомных станций малой мощности (АСММ). Об этом 2 января сообщил посол РФ в островном государстве Леван Джагарян в интервью изданию Ceylon Today.

Tophype.ru Атомная энергетика

Посол рассказал о встрече с представителями Совета по атомной энергии Шри-Ланки и ядерного агентства страны, а также министром энергетики Канчаной Виджесекара.

«Наш план состоит в том, чтобы помочь Шри-Ланке в строительстве двух мини-АЭС. Каждая станция мощностью 55 МВт», — добавил Джагарян.

По его словам, два ядерных блока — это только начало. Российский посол отметил, что предложение по строительству станций «очень ценно» с точки зрения экономии нефти и угля, а также экологии и безопасности.

Отвечая на вопрос о сроках реализации возможного проекта, Джагарян ответил, что всё зависит от руководства Шри-Ланки и от сроков разработки проекта. Он добавил, что в настоящее время стороны обсуждают возможный визит делегации «Росатома» в Шри-Ланку.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные электростанции в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии.

Читайте также: Атомные электростанции в России установили рекорд