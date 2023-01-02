Москва, 2 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Лишить исполнителя Валерия Меладзе имеющихся званий предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо», — отметил Миронов.

Его поведение достойно осуждения, убежден парламентарий.

«По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал», — считает парламентарий.

Отметим, что Меладзе имеет звания заслуженного артиста РФ, народного артиста Чеченской Республики, является лауреатом многочисленных музыкальных премий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Дубае певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. Потом добавил, что он «вне политики».