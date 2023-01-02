Лондон, 2 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. В Великобритании в 2022 году в день по разным причинам закрывались около 50 магазинов, приводит данные 2 января исследовательский центр изучения ритейла.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Всего в прошлом году прекратили деятельность 17 145 магазинов, что превышает показатель 2021 года почти на 50%. Порядка 11,6 тыс. торговых объектов закрылись после решения владельцев оптимизировать издержки, ещё 5,5 тыс. магазинов обанкротились. За год потеряно 151 тыс. рабочих мест, это на 45 тыс. больше 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Великобритании изнемогают под тяжестью расходов на покупки, отопление и электроэнергию. Объём приобретаемых товаров резко падает.

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