Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев. Об этом 2 января сообщает Haaretz, ссылаясь на интервью министра государственной телерадиокомпании КАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По информации журналистов, согласно еврейскому закону галахи, из 55 тысяч новых иммигрантов с Украины и из России порядка 40 тысяч человек не считаются евреями.

«Разрыв должен быть сокращен», — приводит издание слова Софера.

По словам министра, нужно внести соответствующие изменения в миграционное законодательство, при этом он добавил, что хотел был сократить иммиграцию неевреев так, чтобы не пришлось бы прибегать к этому.

По информации издания, за минувшие несколько лет постсоветские страны стали для Израиля источником самого крупного числа новых иммигрантов.

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