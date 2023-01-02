Варшава, 2 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В Польше пустеют церкви, сокращается число верующих, участвующих в богослужениях. Об этом 2 января заявил представитель католической церкви Польши Лешек Гесяк, сообщает Gazeta. pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Церковь стала для некоторых служебным учреждением, с которым они не хотят иметь много общего», — сказал Лешек.

По его словам, причинами уменьшения числа верующих, участвующих в службах в храмах, являются прогрессирующая секуляризация общества и различные грехи духовенства.

Он добавил, что пандемия коронавируса приучила многих следить за жизнью церкви через интернет, после чего они не вернулись в храмы.

По мнению Гесяка, задача состоит в том, чтобы верующие снова почувствовали себя членами этого сообщества, а не только его критиками или наблюдателями.