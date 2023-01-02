Кемерово, 2 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. В Кузбассе 10-летнего мальчика, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе, накрыло снежной лавиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Александра Рыбалко.

(сс) Free-Photos Мальчик

«Дети катались на «плюшках» на Антоновском руднике, это действующее предприятие горнодобывающее. Сошла лавина снега, 10-летний мальчик ударился, видимо, головой о камни», — сообщил Рыбалко, добавив, что ребенок находится в реанимации на аппарате ИВЛ и его готовят к транспортировке в Кемерово.

Глава городского округа пояснил, что дети находились на руднике под присмотром родителей. Он добавил, что на территории предприятия будет работать полиция для установления обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на территории Топкинского округа Кузбасса.

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