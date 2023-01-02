Краснояружский район, Белгородская область, 2 января, 2023, 18:34 — ИА Регнум. ВСУ 2 января обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По официальным данным, погибших и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном из частных домовладений, также посечены фасад и забор.

«Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее в Белгородской области киевские боевики обстреляли кладбище в селе Муром. Повреждено не менее 15 могил.

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