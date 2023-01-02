Шебекинский район, Белгородская область, 2 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В Белгородской области под обстрел киевских боевиков попало село Муром Щебекинского городского округа. Повреждены частные домовладения и кладбище, сообщил 2 января губернатор Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov От обстрелов ВСУ повреждено кладбище в селе Муром Белгородской области

По словам главы области, пострадавших нет. В двух частных домовладениях осколками снаряда были выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждён один автомобиль. На месте работают оперативные службы, администрация ведёт подомовой обход территории.

При обстреле Мурома часть снарядов прилетела на кладбище.

«Не менее 15 могил повреждено: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. <…> Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Белгородской области, 1 января система ПВО сбила над Белгородом четыре ракеты, выпущенные ВСУ из реактивных систем залпового огня. Пострадавших не было.