Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли кладбище в селе Муром
Глава Белгородской области: при обстреле села Мурома повреждены памятники и могилы на кладбище
Шебекинский район, Белгородская область, 2 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В Белгородской области под обстрел киевских боевиков попало село Муром Щебекинского городского округа. Повреждены частные домовладения и кладбище, сообщил 2 января губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы области, пострадавших нет. В двух частных домовладениях осколками снаряда были выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждён один автомобиль. На месте работают оперативные службы, администрация ведёт подомовой обход территории.
При обстреле Мурома часть снарядов прилетела на кладбище.
«Не менее 15 могил повреждено: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. <…> Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Белгородской области, 1 января система ПВО сбила над Белгородом четыре ракеты, выпущенные ВСУ из реактивных систем залпового огня. Пострадавших не было.