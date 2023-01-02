Вашингтон, 2 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Империализму Запада придёт конец после сокрушительного поражения США и НАТО на Украине, считает американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

(сс) PeteLinforth Дядя сэм

По его мнению, империализм западных стран обрушится, когда обвалится доллар, Североатлантический альянс, США и киевский режим потерпят решительное поражение в противостоянии с Россией.

Американский политик отметил, что введённые США антироссийские санкции навредят штатам. По его мнению, американскую экономику ждёт коллапс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Янг заявлял, что члены Демократической партии США, которые голосуют за оказание помощи киевскому режиму, на протяжении десятков лет являются жертвами систематической антироссийской пропаганды.

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