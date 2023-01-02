В РЖД подсчитали, сколько пассажиров встретили Новый год в поездах
В РЖД подсчитали число встретивших Новый год в пути
Москва, 2 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В поездах дальнего следования встретили Новый год 75 тыс. пассажиров, сообщает компания «Российские железные дороги» 2 января в своём телеграм-канале.
Дарья Драй ИА REGNUM
Начальник поезда
Пассажиры в новогоднюю ночь не скучали, заверили в РЖД. Начальники поездов поздравили их по громкой связи, вагоны-рестораны предложили праздничное меню, кроме того, все дети получили подарки.
«75 тысяч человек встретили Новый год в поезде», — говорится в сообщении.
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