Москва, 2 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В поездах дальнего следования встретили Новый год 75 тыс. пассажиров, сообщает компания «Российские железные дороги» 2 января в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Начальник поезда

Пассажиры в новогоднюю ночь не скучали, заверили в РЖД. Начальники поездов поздравили их по громкой связи, вагоны-рестораны предложили праздничное меню, кроме того, все дети получили подарки.

«75 тысяч человек встретили Новый год в поезде», — говорится в сообщении.

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