Сантус, Бразилия, 2 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Возможность переименования хотя бы одного стадиона в каждой стране в честь бразильского футболиста Пеле обсуждает Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций. Об этом 2 января заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

EPA/Isaac Fontana/ТАСС Футболка Пеле

«Мы хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле», — приводит слова Инфантино телеканал ESPN.

По его словам, это продлит память о Пеле.

При этом ранее ФИФА обсуждала с международными федерациями проведение минуты молчания перед каждым матчем футбольных чемпионатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония прощания с Пеле проходит в городе Сантос (штат Сан-Паулу) на стадионе футбольного клуба «Сантос». Инфантино присутствует на церемонии.