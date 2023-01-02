Донецк, 2 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. ВСУ днем 2 января совершили очередной обстрел Донецка, сообщили власти ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Было выпущено 11 снарядов «натовского» калибра (155 мм). Обстрелам подверглись Киевский, Куйбышевский и Петровский районы.

Ранее власти ДНР сообщили, что за минувшие сутки (1 января) ВСУ выпустили по территории республики 397 единиц боеприпасов из «Градов» и ствольной артиллерии. Один мирный житель погиб, пять человек получили ранения.