Москва, 2 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

По данным синоптиков, в период с 06:00 до 12:00 3 января в московском регионе ожидается снег, местами сильный.

Также ожидаются гололедица и ветер с порывами до 16 м/с.

Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье мокрый снег, дождь и сильный ветер приведут к образованию сильной гололедицы.

В ночь со 2 на 3 января температура воздуха составит около минус 4 градусов, утром ожидается повышение температуры до положительных отметок.