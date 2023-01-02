Париж, 2 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. На рынке Франции по итогам 2022 года отмечаются рекордно низкие показатели регистрации новых автомобилей, сообщает служба статистики автомобильной промышленности страны.

Evgeniy Kanaev/globallookpress Движение в Париже

По официальным данным, регистрация новых машин в 2022 году сократилась во Франции не менее чем на 8% и составила 1,5 млн, это стало самым низким показателем с 1974 года. Особенно сильно упала доля автомобилей с дизельным двигателем. В 2008 году они составляли три четверти пополнения автопарка, но в минувшем году этих машин было продано меньше, чем электромобилей.

Всего во Франции зарегистрировано 52 млн машин, из них по дорогам ездят лишь 39 млн, в гаражах остаются 13 млн не снятых с учёта транспортных средств.

По количеству зарегистрированных автомобилей лидируют компании Peugeot и Renault.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году во Франции было продано 1 млн 659 тыс. новых автомобилей. В сравнении с 2020 годом рынок показал незначительный рост в 0,5%.

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