Брянск, 2 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Восстановлено электроснабжение населенного пункта в Климовском районе Брянской области, нарушенное в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

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По его словам, электроснабжение удалось восстановить благодаря оперативной работе аварийно-ремонтных бригад.

«Благодаря слаженной и оперативной работе аварийно-ремонтных бригад филиала ПАО «Россети центр» «Брянскэнерго» в Климовском районе полностью восстановлено электроснабжение», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января в Климовском районе Брянской области был поврежден объект энергоснабжение. Пострадавших в результате атаки беспилотника нет.