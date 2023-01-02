Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который вступил в должность 29 декабря 2022 года, намерен совершить свой первый официальный зарубежный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 2 января сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на источники в окружении премьер-министра.

Официальное интернет-представительство президента России Биньямин Нетаньяху

По информации журналистов, визит может состояться на следующей неделе, при этом сейчас обсуждаются точная дата и повестка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным вступлением в должность, а также с успешным формированием правительства «в непростых условиях».

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Нетаньяху уже провел первую встречу с главой израильской разведки «Моссад».