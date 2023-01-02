Берлин, 2 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Власти Германии продолжают поддерживать контакты с руководством России, заявила 2 января представитель правительства ФРГ Кристиана Гофман.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией», — сказала Гофман журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Она уточнила, что у канцлера ФРГ и у других представителей Евросоюза есть прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своём новогоднем обращении подтвердил намерение поддерживать Киев и в наступающем году. По его словам, таким образом Берлин даст возможность жителям Украины защищать свою страну.

При этом ранее Шольц в ответ на требования прямых поставок Киеву военной помощи заявлял, что германское государство не планирует принимать действий в одиночку, а также «не желает эскалации конфликта НАТО с Россией».

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