Власти ФРГ не намерены отказываться от контактов с Россией
В Германии заявили, что Берлин продолжает поддерживать контакты с Москвой на разных уровнях
Берлин, 2 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Власти Германии продолжают поддерживать контакты с руководством России, заявила 2 января представитель правительства ФРГ Кристиана Гофман.
Она уточнила, что у канцлера ФРГ и у других представителей Евросоюза есть прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своём новогоднем обращении подтвердил намерение поддерживать Киев и в наступающем году. По его словам, таким образом Берлин даст возможность жителям Украины защищать свою страну.
При этом ранее Шольц в ответ на требования прямых поставок Киеву военной помощи заявлял, что германское государство не планирует принимать действий в одиночку, а также «не желает эскалации конфликта НАТО с Россией».
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