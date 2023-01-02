Нью-Дели, 2 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Недалеко от резиденции главного министра штата Пенджаб Бхагванта Манна в городе Чандигарх обнаружили бомбу. Об этом 2 января сообщил телеканал NDTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

По информации журналистов, после обнаружения бомбы к месту происшествия оперативно направлена группа по обезвреживанию взрывных устройств.

Представитель администрации Чандигарха Кулдип Кохли подтвердил обнаружение бомбы.

«Когда мы проверили, мы обнаружили, что это была боевая бомба», — приводят журналисты его слова.

Уточняется, что взрывное устройство было обнаружено случайно неподалеку от вертолетной площадки, которую постоянно использует министр. В момент обнаружения бомбы политика не было в резиденции. Сейчас власти устанавливают все обстоятельства произошедшего.