Москва, 2 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке (ДНР) не должно быть забыто, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Gospmr.org Григорий Карасин

«Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», — отметил Карасин в телеграм-канале.

Он также настаивает на «требовательном внутреннем анализе происшедшего».

Киевский режим с помощью спутников НАТОи их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью, возмущен Карасин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли здание ПТУ с российскими военными в Макеевке Донецкой Народной Республики. Происшествие случилось в новогоднюю ночь, в 0:01 по московскому времени.