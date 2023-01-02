Астрахань, 2 января, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Жителю Астрахани и его подруге грозит до пяти лет тюрьмы за кражу электрогирлянды «Новогодний олень» со двора многоквартирного дома. Об этом 2 января сообщает УМВД России по Астраханской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Олень и ёлка

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о краже электрогирлянды стоимостью почти 74 тыс. рублей, установленной во дворе многоквартирного дома. По подозрению в краже стражи правопорядка задержали 20-летнего жителя дома и его 17-летнюю знакомую.

Со слов подозреваемых, компания молодых людей пришла в гости к другу. Позже один из приятелей уехал по делам, а его возлюбленная осталась его ждать. Спустя некоторое время хозяин квартиры вместе с девушкой отправились гулять.

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В ведомстве рассказали, что во время прогулки у молодых людей появилась навязчивая идея забрать новогоднее украшение. После похищения фигуры они отправились домой.

Сообщается, что представители органов правопорядка обнаружили «заложника» в квартире фигуранта. В отношении жителей Астрахани возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по подозрению в кражах из храмов задержан 24-летний ранее судимый уроженец посёлка Северный Исилькульского района.

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