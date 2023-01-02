Москва, 2 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. До 1 марта 2023 года МЧС России направит в правительство проект изменений в правила противопожарного режима по оборудованию автоматическими приборами отключения электроснабжения всех объектов социальной сферы, сообщает 2 января пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Статистика показывает, что значительная часть возгораний на объектах соцсферы возникает из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок. Автоматические приборы отключения электроснабжения при скачках напряжения в электросети позволят предотвратить пожары.

Устройство в настоящее время проходит испытания в Москве и Казани.

В случае одобрения правительством норма, обязывающая все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы оборудовать данными устройствами, может начать действовать в 2024 году.

Напомним, 24 декабря 2022 года в Кемерове в частном доме, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, произошёл пожар. В результате погибли 22 человека, ещё двое пострадавших с ожогами были доставлены в больницу.

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