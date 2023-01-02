Мелитополь, 2 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. ВС России уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на временно оккупированных территориях Запорожской области, сообщили в министерстве обороны 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Также в Запорожской области уничтожено хранилище топлива одной из бригад «теробороны», а в окрестностях Днепропетровска — хранилище топлива группировки ВСУ «Хортица».

Днем ранее, 1 января, в ведомстве сообщали об уничтожении еще одного склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, также в Запорожской области.

2 января также сообщалось об уничтожении скопления бронированной техники ВСУ в окрестностях Запорожья.