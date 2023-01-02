Берлин, 2 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Если бы Германия поставила киевскому режиму танки Leopard 2, это привело бы к эскалации. Об этом 2 января заявил немецкий политик от партии СДПГ, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер в эфире телеканала ARD.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

«Если бы НАТО стало прямой стороной войны против России, это была бы эскалация, которую мы все не хотим», — сказал Мюллер.

По его словам, если бы ФРГ поставила немецкие танки Leopard 2 на Украину, то это привело бы к эскалации.

Он добавил, что киевский режим необходимо и далее поддерживать, но предостерёг Германию от решений, которые могли бы включать поставки немецких танков Leopard 2.