Москва, 2 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Более трёх сотен самолётов ВСУ уничтожено за время проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом 2 января сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Уничтожено 355 самолётов и 199 вертолетов украинских сил, 2794 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 7366 танков и других бронированных машин.

Кроме того, с момента начала СВО российские военные уничтожили 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3763 орудия полевой артиллерии и миномётов, 7876 единиц специальной военной автомобильной техники украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы нанесли поражение подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника превысили 40 человек.

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